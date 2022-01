Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220125.8 Glückstadt: Ladendiebe fliehen mit Beute

Glückstadt (ots)

Am späten Montagnachmittag entdeckte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Christian-IV-Straße zwei Männer im Einkaufsbereich. Diese steckten sich diverse Flaschen Wodka in ihre Jackentaschen. Im Kassenbereich stellte er nun beide Täter. Diese zogen insgesamt fünf Flaschen aus ihrer Jacke und setzten spontan zur Flucht an. Hierbei riss sich einer der beiden Diebe vom Griff des Ladendetektivs los und beide entkamen Richtung Bahnhof. Neben den fünf Flaschen im Kassenbereich fehlen weitere neun Flaschen im Gesamtwert von 180EUR. Beide Männer hatten kurze Haare, dunkle Kleidung, waren von kräftiger Statur und ca. 1,80m groß. Zum Tatzeitpunkt trugen sie eine schwarze und eine blaue medizinische Maske.

