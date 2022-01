Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220126.1 Itzehoe: Brandserie aufgeklärt

Itzehoe (ots)

Nach einer Vielzahl von Brandlegungen im Sommer 2021 in Itzehoe hat die Kripo einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen jungen Mann aus der Kreisstadt.

Nachdem es im Zeitraum von Juni bis September 2021 in Itzehoe zu einer Serie von Brandlegungen an Papierabfallcontainern und an Kraftfahrzeugen mit örtlichem Schwerpunkt im Stadtteil Edendorf kam, hat die Kripo Itzehoe die Serie nun aufgeklärt. Im Zuge von Ermittlungen im Zusammenwirken mit dem Zivilstreifenkommando der Polizeidirektion Itzehoe und mit dem Polizeirevier Itzehoe ließ sich ein Tatverdacht gegen einen zur Tatzeit 20-jährigen Itzehoer erhärten. Nach Erlass eines richterlichen Beschlusses erfolgte am gestrigen Tag die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten. Hierbei fanden die Einsatzkräfte verschiedene Beweismittel auf, deren Auswertung noch andauert. Der Beschuldigte zeigte sich weitestgehend geständig und kam nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Weitere Einzelheiten können mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen aktuell nicht mitgeteilt werden.

Merle Neufeld

