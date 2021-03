Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Grundschule

Büren (ots)

(CK) - In der Nacht zu Mittwoch (10.03.) drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in die Innenräume einer Grundschule an der Briloner Straße ein.

Aus dem Lehrerzimmer stahlen die Einbrecher zwei Computer; weiterhin versuchten sie, den Deckenbeamer zu entwenden. Anschließend verließen die Täter vermutlich das Gebäude wieder über das Fenster in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen oder hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell