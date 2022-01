Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220127.2 Hennstedt: Schlechter Start in den Tag

Hennstedt (ots)

Am heutigen Morgen ist ein Autofahrer in Hennstedt mit einem auf der Fahrbahn liegenden Baum kollidiert. Der Verkehrsteilnehmer blieb glücklicherweise unverletzt, den Baum entfernte die Freiwillige Feuerwehr.

Um 05.40 Uhr war ein Mann auf der Kellinghusener Straße aus Richtung Hennstedt kommend in Richtung Rade unterwegs. Auf der Strecke war ein Baum auf die Straße gekippt, was der Autofahrer aufgrund der Dunkelheit zu spät wahrnahm. Der Wagen stieß mit der Beifahrerseite gegen den Baum, an der Windschutzscheibe und an der A-Säule entstand ein Schaden, der Insasse blieb unversehrt. Er konnte nach dem Unglück seinen Weg nach Hause fortsetzen. Gegen 06.00 Uhr war das Hindernis durch die Feuerwehr beseitigt.

Merle Neufeld

