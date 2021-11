Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, Lkr. Tuttlingen) In den Gegenverkehr gerutscht - 6.000 Euro Schaden (30.11.2021)

Deilingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein 36-Jähriger, unterwegs mit einem VW Golf von Deilingen in Richtung Schömberg, in einer leichten S-Kurve auf der Hauptstraße ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Fiat Punto gerutscht. Der 36-Jährige war kurz vor 09 Uhr etwa im Bereich der Abzweigung Baurengasse unterwegs, als es auf der winterglatten Hauptstraße zu dem Unfall kam. Personen wurden nicht verletzt. An den beiden beteiligten Autos entstand rund 6.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell