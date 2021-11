Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn, Lkr. Rottweil) Gegen Straßenlaterne geprallt und ohne sich zu melden weitergefahren (30.11.2021)

Eschbronn, Lkr. Rottweil (ots)

Wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wird sich ein 21-Jähriger verantworten müssen, nachdem er am frühen Dienstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, mit dem benutzen BMW auf der Schönbronner Straße ins Schleudern geraten und gegen eine Straßenlaterne geprallt ist. Ohne sich zu melden, fuhr der junge Mann mit dem stark beschädigten BMW weiter. Bei der Unfallaufnahme fanden die eingesetzten Beamten das vordere Kennzeichen des beim Unfall mit rund 8.000 Euro beschädigten BMWs und konnten so den Unfallverursacher ermitteln. Auch an der Laterne und einem angrenzenden Bauwagen war Sachschaden entstanden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

