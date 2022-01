Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220128.4 Hohenfelde: Wahrlich keine Kunst

Hohenfelde (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter in Hohenfelde ein Fahrzeug mit Lackfarbe besprüht. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwoch stellte der Geschädigte seinen Mercedes gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Kirchmoor ab. Als er am darauffolgenden Morgen zu dem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto rundherum mit schwarzer Farbe besprüht war. Sämtliche Fahrzeugteile waren von den Schmierereien betroffen, der Schaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Zeugen, die auf dem Parkplatz Kirchmoor verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 melden.

Merle Neufeld

