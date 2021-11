Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch auf dem Berliner Platz

Gronau (ots)

Am Sonntagmorgen versuchten noch unbekannte Täter zwischen 06.00 und 09.15 Uhr in ein Bürogebäude am Berliner Platz einzubrechen. Es fanden sich Hebelspuren am Vorder- und Hintereingang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell