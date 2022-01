Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220131.1 Herzhorn: Unfall mit drei Fahrzeugen , Rettungsmaßnahmen laufen

Herzhorn (ots)

Am Montag kam es um 6:25 Uhr am Kreisverkehr B431/Ecke Obendeich zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Der Rettungseinsatz läuft derzeit. Die B31 aus Richtung Glückstadt ist voll gesperrt, ebenso die K23 Richtung Bielenberg und der Kreisel bei Kollmar, L288, Langenhals Richtung Glückstadt und die 23 in Herzhorn Richtung Obendeich. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell