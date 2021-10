Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheit im Verkehr

Schleiden-Nierfeld (ots)

Am Sonntag (16.50 Uhr) stürzte ein 33-jähriger Mann aus Schleiden auf der Bundesstraße 265 in Nierfeld mit seinem Fahrrad. Beim Sturz verletzte er sich. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,4 Promille.

Bereits am Freitagabend (20.24 Uhr) hielten Polizeibeamte in Kommern einen Fahrer (45) aus Schleiden an. Er war mit seinem Pkw betrunken unterwegs. Ein Test ergab einen Wert von 2,8 Promille.

Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

