POL-PPTR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 14.05.2021, gegen 12 Uhr Mittag, verschafften sich zwei unbekannte junge Frauen Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Trier -Süd. Vermutlich gelangten sie über die unverschlossene Zugangstür in den Hausflur, wo sie dann eine der Wohnungstüren aufbrachen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Als die Wohnungsinhaber unerwartet zurückkehrten, flüchteten die beiden Frauen mit erbeutetem Schmuck. Sie seien Anfang 20 Jahre alt, hatten langes dunkles Haar und waren ca. 1,65 m groß.

