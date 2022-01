Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220131.7 Brunsbüttel: Frachtschiff "Duygu" zu tief getaucht

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag überprüften Beamte der Wasserschutzpolizei das Frachtschiff "Duygu", welches unter der Flagge von Vanuatu in die Schleuse des Nordostseekanals einfuhr. Es stellte sich heraus, dass das Schiff für den Bereich der Nordsee sieben Zentimeter zu tief ins Wasser eingetaucht war. Da diese Tiefe für den Bereich der Ostsee soweit zugelassen ist, entscheidet sich erst bei der Einfahrt in Kiel, ob hierfür eine Sicherheitsleistung eingezogen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird.

