Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220201.2 Itzehoe: Einbruchdiebstahl in Friedhofsgebäude

Itzehoe (ots)

Am frühen Montagnachmittag rief ein 30jähriger Friedhofsmitarbeiter die Polizei, nachdem er einen Einbruch in das Gebäude an der Brunnenstraße entdeckte. Unbekannte Täter hebelten die geschlossene Haupteingangstür des Gebäudes auf und gelangten so in den Aufenthaltsraum, in dem Friedhofsmitarbeiter ihre persönlichen Sachen verwahren. Vom Tresen wurde ein Baustellenhandy entwendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell