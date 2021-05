Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0402 --Randalierender Fahrgast in Walle--

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Landwehrstraße Zeit: 27.05.2021, 16:20 Uhr

Am Donnerstag musste die Polizei in Walle wegen eines 23-Jährigen ausrücken. Der Mann hatte laut Zeugenaussagen in einer Straßenbahn randaliert. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete er massiven Widerstand gegen Polizisten und verletzte zwei von ihnen leicht.

Der Fahrer einer Straßenbahn rief gegen 16:20 Uhr die Polizei, weil ein Fahrgast randaliert hätte und sich weigern würde, die Straßenbahn zu verlassen. Vor Ort sprachen die alarmierte Einsatzkräfte den 23 Jahre alten Fahrgast an, baten ihn seinen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen und sie aus der Bahn zu begleiten. Als er auch auf mehrfache Ansprache nicht reagierte und die Polizisten ihn aus der Bahn führen wollten, schrie und spuckte er die Polizisten an, so dass diese ihn festhalten und ihm eine Spuckschutzhaube aufsetzen mussten. Daraufhin rastete der Mann aus, sperrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat und biss die Einsatzkräfte, die den 23-Jährigen daraufhin zu Boden brachten und ihm Handschellen anlegten. Anschließend nahmen sie ihn mit auf die Wache. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte fertigten Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Der Polizeieinsatz wurde von mehreren Schaulustigen beobachtet und teilweise mit dem Handy gefilmt.

Aus diesem Grund appelliert die Polizei: Wenn Sie Bilder und Videos vom Einsatz gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese nicht in sozialen Netzwerken oder anderswo zu veröffentlichen. Stellen sie die Aufnahmen als Beweismittel den Behörden zur Verfügung.

