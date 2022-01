Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrerin verunglückt auf der Kleinbahnstraße

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Eine 56 jährige Frau aus Arnsberg befuhr am heutigen Tag gegen 05:45 Uhr die Kleinbahnstraße in Fahrrichtung Hüsten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Fahrrad zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es ist nicht bekannt, ob Lebensgefahr besteht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell