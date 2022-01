Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Brilon

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Industriegebiet in der Straße "Lange Wenden" wurde letzte Nacht durch unbekannte Täter in zwei Firmen eingebrochen. Die Täter hebelten dazu Fenster zu den Gebäuden auf und durchsuchten die Firmengebäude. Es können noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

