Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Brilon

Hochsauerlandkreis (ots)

Einbruch in Büro

Unbekannte Täter hebelten im in der Nacht vom 12.01. auf den 13.01.2022 eine Tür zu einem Büroraum eines Industriebetriebes in der Straße Lange Wenden auf. Sie durchsuchten den Raum und entwendeten Bargeld und ein Fernglas. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Täter werden bei Einbruch in Bürogebäude gestört

Drei unbekannte Täter drangen letzte Nacht gegen 01:25 Uhr durch ein Fenster in das Bürogebäude einer Firma in der Straße "Hinterm Gallberg" ein. Im Gebäude versuchten sie, die Tür zur Produktionshalle aufzuhebeln. Ein vorbeifahrender Zeitungsausträger entdeckte an dem Gebäude eine Person, die versuchte, sich hinter einer Hecke zu verstecken. Kurze Zeit später kletterten zwei weitere Personen aus einem Fenster des Gebäudes nach draußen. Alle drei Täter flüchteten dann in unbekannte Richtung. Eine Brechstange wurde von den Tätern am Tatort zurück gelassen.

Einbruch in Wohnhaus

Gestern zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Straße Hasselborn eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten auf einen Balkon und drückten ein auf Kipp stehende Fenster gewaltsam auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Spielkonsole. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise in allen Fällen richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell