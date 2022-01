Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern:

In Sundern, Am Kreuzberg, wurde versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten im Tatzeitraum vom 06.01.-11.01.2022 das Schloss einer Balkontür im Obergeschoss aufzubohren. Dazu kletterten die Täter wahrscheinlich über eine Leiter auf das Vordach und anschließen auf den Balkon. Die Täter gelangten nicht in das Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell