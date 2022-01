Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Flucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern-Hövel:

Ein Zeuge beobachtete am 06.01.2022 gegen 06:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 229 in Sundern-Hövel, Höhe der Kettenfabrik. Ein ihm entgegenkommender weißer Kastenwagen fuhr mit mäßiger Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Der Wagen kam dann weiter nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte ein weiteres Verkehrsschild und fuhr dann in einen Gartenzaun. Bevor sich der weiße Kastenwagen in Fahrtrichtung Estinghausen von der Unfallstelle entfernen konnte, machte der Zeuge ein Foto von dem Fahrzeug. Auf dem Foto ist das Kennzeichen des Pkw nicht zu erkennen. Der Zeuge ist sich sicher, dass es sich um ein Kennzeichen aus dem Hochsauerlandkreis gehandelt hat. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell