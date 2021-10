Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Oktober 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Straße 'Am Hünengrab' in Ganderkesee, Stenum, leicht verletzt.

Gegen 8:20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Ford Transit die Straße 'Am Hünengrab' in Richtung Bookholzberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und landete im dortigen Straßengraben.

Der 62-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell