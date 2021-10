Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnung vor Diebstählen aus Handtaschen in Einkaufszentrum in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In den vergangenen Monaten kam es in einem Einkaufzentrum in der Weserstraße in Brake vermehrt zu Geldbörsendiebstählen aus Handtaschen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Geldbörsen aus unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegten Handtaschen. In den Geldbörsen befanden sich neben dem Bargeld unter anderem auch weitere persönliche Dokumente und EC-Karten.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang sensibilisieren. Passen sie auf Ihre mitgeführten Taschen und Wertgegenstände auf und lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswägen zurück.

Mögliche Zeugen von derartigen Diebstählen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell