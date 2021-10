Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in Ovelgönne unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 4. Oktober 2021, gegen 18:00 Uhr, ging ein Zeugenhinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Straße "Colmar" in Ovelgönne ein.

An der Einsatzörtlichkeit konnten die Beamten einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Brake antreffen, der gerade versuchte mit dem Pkw einen Aufsitzrasenmäher aus einem wasserführenden Graben zu ziehen. Zuvor soll er beim Rasenmähen mit dem Fahrzeug in den Graben gerutscht sein.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille fest. Darüber hinaus war der 55-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ein Arzt entnahm dem Mann in der Folge eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Da der Mann aus Brake mit dem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum rangierte, wurden gegen ihn Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell