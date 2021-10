Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Werkzeug von Baustelle in Butjadingen entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten bereits in der Nacht von Donnerstag, 30. September 2021, auf Freitag, 1. Oktober 2021, diverse Werkzeuge von einer Baustelle in der Straße "Meidgrodenweg" in Butjadingen.

Durch das Aufhebeln einer Tür verschafften sich die Täter Zugang zu dem im Umbau befindlichen Haus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell