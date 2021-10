Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährliche Körperverletzung in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, 4. Oktober 2021, gegen 18:30 Uhr, einen 16-Jährigen Nordenhamer mit einer Glasflasche geschlagen.

Zuvor hat der Täter in der Fußgängerzone in Nordenham vor der Commerzbank eine Frau bedrängt, die dem 16-Jährigen zur Hilfe eilen wollte. Im Anschluss an die Tat entfernten sich sowohl die Frau, als auch der Täter vom Tatort. Der Täter nutzte dabei ein graues Fahrrad.

Der Täter wird als männlich, circa 20 bis 25 Jahre, etwa 190 cm groß, europäisch und mit 3-Tage-Bart beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke und eine blaue Hose getragen haben.

Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

