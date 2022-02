Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Illegale Müllentsorgung - über 100 Altreifen im Wald entsorgt

Zwischen Montag, 14.02.2022 und Mittwoch, 16.02.2022, warfen unbekannte Täter über 100 Altreifen in ein Waldgebiet an der Bruchmühlener Straße in Melle-Riemsloh. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um organisierte, überregionale Täter handelt, die Altreifen in großen Mengen von Kfz-Werkstätten gegen eine geringe Gebühr annehmen, den verwertbaren Teil weiterverkaufen und den unverwertbaren Teil in die Wälder kippen, um sich die Entsorgungskosten zu sparen. Die Polizei Melle sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge (mutmaßlich Transporter) beobachtet haben und Werkstattbetreiber im Großraum Osnabrück, die im Tatzeitraum arglos Altreifen an "überregionale Entsorger" abgegeben haben. Hinweise bitte an die Polizei Melle unter 05422/92060-130 oder 05422/920600.

