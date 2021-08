Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Spiegel von sechs Postfahrzeugen beschädigt

Minden (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende auf dem Parkplatz der Deutschen Post im Stadtteil Rechtes Weserufer mehrere Auslieferungsfahrzeuge. Gemeldet wurde der Schaden am Samstagmorgen (21.08.) gegen halb fünf. Vor Ort stellten die Beamten an sechs Fahrzeugen, die auf dem Parkplatz in der Kaiserstraße abgestellt waren, zerstörte Außenspiegel fest.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell