POL-REK: 220318-4: Polizei Rhein-Erft-Kreis bereitet sich auf größere Demonstration vor

Hürth (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hürth ist am Donnerstagnachmittag (17. März) eine Radfahrerin (28) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Um 16.15 Uhr fuhr die 28-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Radweg des Hürther Bogens in Richtung Luxemburger Straße. Am Kreisverkehr, wo sich Hürther Bogen und Luxemburger Straße treffen, kam ihr dann im Kurvenbereich ein ...

