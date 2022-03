Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220318-3: Radfahrer stießen auf Radweg zusammen

Hürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth ist am Donnerstagnachmittag (17. März) eine Radfahrerin (28) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Um 16.15 Uhr fuhr die 28-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Radweg des Hürther Bogens in Richtung Luxemburger Straße. Am Kreisverkehr, wo sich Hürther Bogen und Luxemburger Straße treffen, kam ihr dann im Kurvenbereich ein Radfahrer (63) aus Richtung Trierer Straße entgegen. Durch einen Bauzaun, an dem Plakate angebracht waren, konnten sich die beiden Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge nicht sehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radweg ist an dieser Stelle nicht für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Die Radfahrer stürzten durch die Kollision. Dabei zog sich die 28-Jährige schwer Verletzungen zu. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Beide trugen nach derzeitigem Stand keinen Fahrradhelm.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell