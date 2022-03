Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220318-1: Navi und Radio aus zwei Autos entwendet - Zeugen gesucht

Frechen-Königsdorf (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Tatbegehung aufgenommen und sucht Zeugen.

Unbekannte sollen in der Zeit zwischen Mittwochabend (16. März) 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen (17. März) 8.15 Uhr in Frechen-Königsdorf in den Straßen "Auf dem Rotental" und "Vorgebirgsweg" aus zwei abgestellten Autos der Marke VW ein fest installiertes Autoradio und eine Navigationsanlage entwendet haben.

Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge an beiden Fällen die Seitenscheiben der an den jeweiligen Wohnanschriften abgestellten Autos - ein VW Gold und ein VW Caddy - ein und demontierten die festinstallierten Geräte des Herstellers VW (siehe Foto). Die Geschädigten (40/59) bemerkten die Diebstähle am Morgen und meldeten diese der Polizei.

Da die Tatbegehung vermutlich mit Lärm verbunden war, hoffen die Ermittler des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen auf Zeugenhinweise aus der Nachbarschaft und fragen: "Wer hat im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Geräusche gehört oder kann Angaben zu den Tätern und ihrer Tatbegehung machen?". Hinweise nimmt das Kommissariat telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell