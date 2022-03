Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220317-2: Benzindiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Bergheim (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen zwei 15-Jährige wegen mehrfachen Diebstahlsversuchs eingeleitet.

Dank eines aufmerksamen Zeugen (59) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Mittwochabend (16. März) in Bergheim zwei Jugendliche (beide 15) gestellt und zur Polizeiwache gebracht. Ihnen wird vorgeworfen, gegen 22.30 Uhr im Parkhaus des Krankenhauses in der Marienstraße an fünf Autos versucht zu haben, Kraftstoff aus den Fahrzeugtanks zu entwenden.

Der Pförtner (59) des Krankenhauses meldete seine Beobachtungen der Polizei. Die Beamten waren wenige Minuten später an der Hauptzufahrt des Krankenhauses, als ihnen die zwei beschriebenen Tatverdächtigen auf Fahrrädern entgegenkamen. Die Beamten hielten beide an. An fünf im Parkhaus abgestellten Autos stellten die Beamten Hebelspuren und Beschädigungen an den Tankstutzen und -klappen fest.

Da beide Beschuldigten keine Ausweispapiere mitführten, brachten die Beamten sie zur Identitätsfeststellung zur Polizeidienststelle. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten ein Klappmesser, zwei etwa ein Meter lange Schläuche sowie einen 10-Liter-Kanister. Im Anschluss übergaben die Polizisten die Jugendlichen an Erziehungsberechtigte. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell