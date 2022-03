Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220316-2: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfällen mit Flucht

Kerpen (ots)

Die Polizei sucht in zwei Fällen Unfallbeteiligte und Zeugen.

Bei zwei Verkehrsunfällen in Kerpen sind am Dienstag (15. März) ein Junge und zwei Erwachsene leicht verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße (L) 122. Eine 59-jährige Taxifahrerin fuhr mit einem Fahrgast (35) in Richtung Kerpen. An der Anschlussstelle zur Autobahn 4 habe sie eigenen Angaben zufolge wegen einer rotzeigenden Ampel und einem vor ihr stehenden Linienbus anhalten müssen. Plötzlich habe es nach Angaben der beiden Zeugen einen lauten Knall gegeben. In diesem Moment sei eine Sattelzugmaschine mit rotem Führerhaus und einem flachen Auflieger, ähnlich eines Tiefladers, rechts neben dem Taxi über die Auffahrspur auf die Autobahn aufgefahren. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Gespann während des Auffahrens auf die Autobahn mit dem Taxi zusammengestoßen sein. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Den 35-Jährigen brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Waldstraße. Ein Schüler (9) fuhr mit seinem Tretroller eigenen Angaben zufolge auf dem linken Gehweg der Waldstraße in Richtung der Straße "Am Ginsterberg". Als sich der Junge im Einmündungsbereich befand, sei eine Autofahrerin von der Straße "Am Ginsterberg" in die Waldstraße abgebogen. Dabei sei sie über den Gehweg gefahren, so dass der Neunjährige mit seinem Tretroller ausweichen musste und stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin soll etwa 28 bis 34 Jahre alt sein, rotes schulterlanges Haar gehabt haben und mit einem rosafarbenen Auto unterwegs gewesen sein.

Die Ermittler bitten die Unfallbeteiligten und Zeugen, sich zur Unfallrekonstruktion unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell