POL-REK: 220317-1: Polizei schützte mehrere Versammlungen im Kreisgebiet

Kerpen (ots) - Die Polizei sucht in zwei Fällen Unfallbeteiligte und Zeugen. Bei zwei Verkehrsunfällen in Kerpen sind am Dienstag (15. März) ein Junge und zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße (L) 122. Eine 59-jährige Taxifahrerin fuhr mit einem Fahrgast (35) in Richtung Kerpen. An der ...

