Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis mit einem Motorroller mit entwendeten Kennzeichen unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 26-Jährigen ein

Schortens (ots)

Am 13.01.2022, gegen 10.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit Wilhelmshaven/Friesland in Schortens einen Motorroller mit einem Versicherungskennzeichen, der mit einer Geschwindigkeit von über 55 km/h in der Oldenburger Straße unterwegs war.

Bei der Kontrolle trafen die Beamten auf einen 26-jährigen Mann aus Sande und stellten fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Kleinkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte.

Der 26-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, händigte den Beamten eine Versicherungsbescheinigung aus, die nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Eine Überprüfung ergab zudem, dass das angebrachte Kennzeichen Mitte letzten Jahres in Wilhelmshaven entwendet wurde und somit auch nicht zu dem Fahrzeug gehörte.

Der 26-Jährige machte nach erfolgter Belehrung keine Angaben.

Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen den Mann aus Sande ein; die Ermittlungen dauern an.

