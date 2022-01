Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pkw von Autohaus-Gelände gestohlen

Greven (ots)

Vom Betriebsgelände eines Autohauses an der Straße Zum Wasserwerk ist in der Zeit zwischen Montag (03.01.22), 18.00 Uhr, und Dienstag (04.01.22), 12.00 Uhr, ein Pkw gestohlen worden. Es handelt sich um einen schwarzen Opel Astra Sports Tourer mit einem Wert im fünfstelligen Eurobereich. Das Kennzeichen lautet: OS-VS7683. Die unbekannten Täter überfuhren beim Verlassen des Geländes offenbar einen Begrenzungspfahl. Täterhinweise liegen nicht vor. Das Auto ist zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell