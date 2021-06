Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Hundebiss gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 56299-0, bittet um Hinweise zu einem Beißvorfall am Montag gegen 17:45 Uhr auf einer Wiese im Charlottenweg. Eine 48-jährige Frau saß dort mit ihrem Hund, als ein weiterer, nicht angeleinter Hund auf sie zurannte, ihren Hund biss und auch sie selbst anging. Die augenscheinliche Besitzerin des Hundes, bei der es sich um eine etwa 60 Jahre alte, schlanke Frau mit kurzen roten Haaren handeln soll, kam in Begleitung einer weiteren Frau dazu, leinte ihren Hund an und ging weiter. Der Hund hörte auf den Namen "Bazi". Die 48-Jährige bemerkte erst zu Hause, dass sie eine Bisswunde am Oberkörper hatte und ihr e Oberbekleidung zerrissen war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell