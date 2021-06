Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei in Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu einem Fall von Straßenverkehrsgefährdung, der sich am Freitag, 25. Juni, gegen 23:20 Uhr im Bereich der Einmündung Stuttgarter Straße / Robert-Bosch-Straße ereignet hat. Der 43-jährige Fahrer eines Fiat war auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte nach links in die Robert-Bosch-Straße abbiegen. Dabei wurde er vom Mercedes eines 23-Jährigen überholt, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein soll und den Fiat streifte. Der 23-Jährige kam dadurch ins Schleudern und nach etwa 50 Metern zum Stehen. Beim dem Zusammenstoß zogen sich der 43-Jährige und sein 47-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde von der Polizei beschlagnahmt. Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

