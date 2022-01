Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss - Polizei leitet Verfahren gegen 21-jährigen Wilhelmshavener ein

Wilhelmshaven (ots)

Donnerstagmittag erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich Paulstraße/Zedeliusstraße, bei der es an der Unfallstelle nach einer Vorfahrtsmissachtung zunächst zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam. Der Unfallverursacher, ein 21-jähriger Wilhelmshavener, und der weitere Unfallbeteiligte, ein 74-Jähriger, der ebenfalls in Wilhelmshaven wohnhaft ist, blieben unverletzt, an den Pkw entstanden Sachschäden. Nach Angaben des 74-Jährigen habe der Verursacher die Unfallstelle verlassen um seine Papiere zu holen. An der Halteranschrift trafen die eingesetzten Beamten den 21-Jährigen an, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist sowie unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Anordnung einer Blutprobenentnahme und die Einleitung von Ermittlungsverfahren.

