POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl von Autoreifen aus Garage (30.03.2022)

Denkingen, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots) - Eine 65-jährige Fahrerin eines Kleinwagens des Typs VW up! ist am Dienstagvormittag auf der Hauptstraße gegen einen am Fahrbahnrand montierten Verteilerkasten geprallt und hat so den Kleinwagen und den Verteilerkasten erheblich beschädigt. Kurz vor 11 Uhr war die Frau auf ...

mehr