Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen - Dürbheim, L 438, Lkr. Tuttlingen) Entgegenkommendes Auto gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (30.03.2022)

Böttingen - Dürbheim, L 438, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es zwischen Böttingen und Dürbheim auf der Landesstraße 438 in unmittelbarer Nähe zum Schotterwerk "Brugger" zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen, wobei der Unfallverursacher anschließend geflüchtet ist. Ein 59-jähriger Mann fuhr am Mittwochmorgen, kurz vor 06 Uhr, mit einem 3er BMW auf der L 438 von Dürbheim in Richtung Böttingen. Im Kurvenbereich, etwa auf Höhe des Schotterwerks, kam dem BMW-Fahrer ein anderes Auto entgegen und streifte den BMW am linken Außenspiegel sowie an der Fahrertür. Ohne anzuhalten und sich um den verursachten Schaden am BMW in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrer des anderen Wagens in Richtung Dürbheim. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell