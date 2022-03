POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Tesla und an einem A-Klasse Mercedes hat ein Unfall gefordert, der am Mittwochnachmittag auf der Bismarckstraße passiert ist. Eine 47-jährige Frau fuhr mit dem Tesla von einem Grundstück auf die Bismarckstraße, ohne auf den dort nahenden Mercedes zu achten, dessen 45-jährige Fahrerin auf der ...

