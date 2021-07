Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter stiehlt Schmuckschatulle

Wesel (ots)

Ein Dieb hat eine Schmuckschatulle aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Böhlstraße gestohlen. Die Bewohnerin wurde am Sonntag gegen 04.25 Uhr durch Geräusche geweckt. In ihrem Flur entdeckte sie einen Mann, der aus der Wohnung flüchtete.

Die Polizei sucht den Dieb, der circa 170 bis 175 cm groß und dünn ist. Er ist etwa 15 bis 22 Jahre alt, trug eine dunkle, enge Hose und einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Die Frau hatte ihre Wohnungstür nicht verschlossen und nach der Begegnung mit dem Mann nicht sofort die Polizei gerufen. Erst am Sonntagmittag bemerkte die 60-Jährige, dass das Schmuckkästchen fehlte. Darum appelliert die Polizei an Bürger, Haustüren gut zu sichern und nach Einbrüchen sofort die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell