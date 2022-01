POL-HB: Nr.: 0049--Brände in der Vahr

Polizei Bremen

Nr.: 0049--Brände in der Vahr--

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Wilhelm-Liebknecht-Straße Zeit: 24.01.22, 2.30 Uhr

In der Nacht zu Montag brannten in der Bremer Vahr Müllcontainer. Dabei wurden auch zwei Autos beschädigt.

Die Polizei rückte gegen 2.30 Uhr in die Wilhelm-Liebknecht-Straße aus. Beim Eintreffen der Polizeistreife brannten die Container schon lichterloh. Die Einsatzkräfte versuchten sofort, ein Übergreifen der Flammen auf geparkte Autos zu verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand dann endgültig. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Die Müllcontainer brannten vollständig aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Bereits am Sonntagabend brannten in dem Bereich Müllcontainer. Die Polizei fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu Tätern machen?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

