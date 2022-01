Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0048--Zeugen nach Farbschmierereien gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sandstraße Zeit: 23.01.22, 5 bis 8 Uhr

Am Sonntagmorgen beschmierten Unbekannte mehrere Gebäude in der Altstadt mit Farbe, darunter auch ein Parteibüro. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter besprühten die Fassade des FDP-Büros mit dem Schriftzug "FOKS" in schwarzer Farbe. Weitere identische Schriftzüge wurden auch an Gebäuden in der angrenzenden Violenstraße festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888.

