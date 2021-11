Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beratung gegen Betrüger

Altena (ots)

Angesichts der gehäuften Fälle falscher Polizeibeamter am Telefon wird die Polizei am Donnerstag nächster Woche (25. November) einen Stand auf dem Altenaer Wochenmarkt aufbauen. Zwischen 10 und 12 Uhr stehen Kriminal- und Bezirksbeamte bereit für Fragen aus der Bevölkerung und beraten rund um die Betrüger am Telefon.

Insgesamt gab es in diesem Monat zehn Anzeigen von Senioren aus Altena und Nachrodt-Wiblingwerde. Die Dunkelziffer dürfte jedoch um ein Vielfaches deutlich höher liegen. In mindestens drei Fällen innerhalb einer Woche konnten die Straftäter ihre Opfer überzeugen. Zwei ältere Frauen übergaben Geld, Bankkarte und/oder Schmuck. Eine Seniorin wurde zur Sparkasse geschickt, um dort Geld zu holen. Taxifahrer und Sparkassen-Mitarbeiter reagierten in diesem Fall genau richtig, alarmierten die Polizei und verhinderten damit Schlimmeres. Aus dem gesamten Bereich der Kreispolizeibehörde wurden in diesem Jahr bereits 660 Anzeigen erstattet. Neben den falschen Polizeibeamten fallen vor allem Enkeltrickbetrüger und Gewinnspiel in diese Kategorie.

Die Polizei stellt immer wieder fest, dass viele Opfer die Masche kennen - und den äußerst geschickt agierenden Betrügern trotzdem auf den Leim gehen und hohe Werte abgreifen.

Die Polizei möchte am Donnerstag, 25. November, mit den Bürgern besonders über diese Delikte ins Gespräch kommen. Doch natürlich ist auch Raum für andere Fragen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell