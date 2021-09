Polizei Korbach

POL-KB: Bad-Wildungen: Viehunterstände beschädigt

Korbach (ots)

Am vergangenen Dienstagabend gegen 21:00 Uhr haben unbekannte männliche Täter zwei Viehunterstände auf einer Weide in der Feldgemarkung Kalkofen im Bad Wildunger Ortsteil Oderhausen beschädigt. Die Täter zerschnitten eine Dachplane und traten gegen Kunststoffplatten. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Ein Bewohner des Ortsteils hat die Täter bei Tatausführung beobachtet. Bei den Tätern könnte es sich um zwei Jugendliche gehandelt haben, die auf schwarzen Fahrrädern unterwegs gewesen sein sollen. Vermutlich befuhren die Täter kurz vor der Tat die Wildunger Straße in Richtung Alte Odershäuser Straße. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

