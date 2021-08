Polizei Korbach

POL-KB: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf B 253 bei Bad Wildungen

Korbach (ots)

Bad Wildungen: Auf der Bundesstraße 253 bei Bad Wildungen ist es am heutigen Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr waren zwei Pkw aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Die aus dem Edertal stammende 21 Jahre alte Fahrerin eines Seats, die von Fritzlar in Richtung Braunau fuhr, und der entgegenkommende 18-Jähriger aus Lollar am Steuer eines 1er BMW wurden dabei nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz und flog den 18-Jährigen in eine Klinik nach Kassel. Die 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen war ein Totalschaden entstanden. Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die Bundesstraße war aufgrund des Unfalls bis etwa 11 Uhr voll gesperrt.

