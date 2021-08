Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden: Einbruch in Scheune

Korbach (ots)

In dem Tatzeitraum von vergangenem Sonntag, 18:00 Uhr bis Mittwochabend, 17:00 Uhr wurde in eine freistehende Scheune an der Helmighäuser Straße am Ortsausgang von Diemelstadt-Rhoden eingebrochen. Die unbekannten tatverdächtigen Personen brachen ein Bügelschloss an einer Tür der Scheune auf und durchsuchten daraufhin die Scheune nach Wertgegenständen. Bei dem Stehlgut handelt es sich um kleinere Werkzeuge mit einem Gesamtwert von ungefähr 500,00 Euro. Es kann davon ausgegangen werden, dass die tatverdächtigen Personen mit einem Fahrzeug an die Scheune gelangten und das Stehlgut damit abtransportiert haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Arolsen Tel.: 05691-97990 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell