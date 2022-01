Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken von Straße abgekommen

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Jeep Wrangler die Schachtstraße in Richtung Stadtzentrum. Hierbei kam sie auf Höhe eines Einrichtungshauses von der Straße ab und überfuhr die Rasenfläche am Möbelhaus. In der Folge kollidierte sie mit einem Strommast, wodurch das Auto über die Straße schleuderte und frontal in die gegenüberliegende Bushaltestelle sowie den Zaun eines Autohauses fuhr. Die Frau blieb unverletzt, musste aber mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab über 0,7 Promille am Unfallort. Die Bergung des Unfallautos zog sich bis nach Mitternacht hin. Mitarbeiter der Telekom und des Autohauses wurden informiert.

