Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto überschlagen

Uthleben (ots)

Die glatte Straße wurde am Freitagmorgen einer 24-jährigen Autofahrerin zwischen Uthleben und Steinbrücken zum Verhängnis. Die Frau war mit ihrem VW Polo gegen 6.15 Uhr in Richtung Steinbrücken unterwegs, als sie nach links von der Straße in den Straßengraben rutschte. Ihr Auto überschlug sich und blieb völlig zerstört stehen. Sie hatte Glück und blieb unverletzt. Der Polo wurde abgeschleppt. Nach knapp zwei Stunden war die Strecke wieder frei befahrbar.

