Bundespolizeidirektion München: Fahrrad im Gleis - Gefährlicher Eingriff

S-Bahn muss in Solln schnellbremsen

München (ots)

Am Samstagabend (17. April) musste am S-Bahnhaltepunkt Solln eine S-Bahn wegen eines Fahrrades im Gleis schnellbremsen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22:00 Uhr legte ein bislang Unbekannter am S-Bahnhaltepunkt Solln ein Fahrrad sowie einen Beutel mit Kleidung auf die stadteinwärts führenden S-Bahn-Gleise. Ein Triebfahrzeugführer der S7 erkannte aus dem Führerstand heraus einen im Gleis liegenden Gegenstand und leitete eine Schnellbremsung ein.

Die S-Bahn kam rechtzeitig vor dem Hindernis zum Stehen so dass kein Schaden am Triebfahrzeug entstand. In der S-Bahn wurde keiner der Reisenden verletzt. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb.

Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen eines Verdachts des Gefährlichen Eingriffs richten sich gegen eine Person, die kurz zuvor von Beamten der Landespolizei einer Personenkontrolle unterzogen worden war. Ob der 43-jährige Grieche aus Thalkirchen als Verursacher in Frage kommt, werden die weiteren Ermittlungen, wie die Auswertung der Videoaufzeichnungen, zeigen.

